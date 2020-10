Cuestionar a AMLO o discrepar de él no significa ser negativo o crítico destructivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia de prensa de ayer un Análisis Editorial de Principales Periódicos a Nivel Nacional realizado por Intelite, que en su sitio web se describe como “una empresa especializada en el análisis de coyuntura y prospectiva de fuentes informativas e información publicada”.

Intelite explica que su “análisis muestra el comportamiento de la opinión generada en los principales diarios impresos a nivel nacional, en torno a Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa; Los periódicos analizados son Excelsior, El Universal, Milenio Diario, El Financiero, Reforma, La Jornada, El Economista y El Heraldo de México… Para poder contrastar de manera objetiva a los actores, se utilizó el método de análisis de contenido de semanas compuestas, seleccionando como punto de partida un día de la semana de cada mes del segundo año de gobierno de cada Presidente. Este método suaviza los sesgos que pudiera presentar el análisis de un solo día…”.

Los días de 2019 analizados son: enero 29, febrero 27, marzo 27, abril 25, mayo 24, junio 29, julio 28, agosto 26 y septiembre 24.

Intelite no aclara que criterio siguió para calificar a una columna como positiva, negativa o neutra, tampoco por qué eligió ciertos días y no otros, o por qué no analizó todos los días de los segundos años de cada sexenio.

Mi columna solo apareció en siete de los nueve días analizados en vista de que El Economista no se publica los fines de semana.

De acuerdo con Intelite, de mis siete columnas cuatro fueron negativas y una neutra. Y, las otras dos, ¿por qué no fueron calificadas?

Veamos los temas que traté en cada fecha.

Enero 29: Critiqué la compra del Boeing 787 que hizo el gobierno de Felipe Calderón. ¿Neutra?

Febrero 27: Critiqué que los diputados del PVEM y algunos de MORENA propusieran la pena de muerte. Escribí que AMLO tenía razón al oponerse a dicha propuesta. ¿Positiva?

Marzo 27: Cuestioné el optimismo de AMLO ante la amenaza de la pandemia y la baja de calificación de la deuda soberana de México hecha por S&P Global Ratings y. ¿Negativa?

Junio 29: Cuestioné las razones del viaje de AMLO a Estados Unidos. ¿Negativa?

Julio 28: Critiqué la negativa de AMLO de usar cubrebocas y la mala estrategia seguida para combatir la pandemia. ¿Negativa?

Agosto 26: Señalé que AMLO encabezaba una campaña mediática contra Peña, Calderón y personas involucradas en el caso Odebrecht y comenté sobre actos de corrupción en el Ejército. ¿Negativa?

Septiembre 24. Me referí a los éxitos de la ONU. No mencioné a AMLO. ¿Neutra?

En cuatro columnas expresé mi desacuerdo con actitudes o decisiones de AMLO, en una le di la razón y en las otras dos no lo mencioné a él o a su gobierno.

Intelite clasifica como opinión negativa cualquier cuestionamiento o discrepancia sin tomar en cuenta si es o no una crítica constructiva que busca un mejor desempeño del gobierno o una negativa que solo pretende desprestigiar a AMLO.

Algunas de mis columnas muestran mi desacuerdo con decisiones y acciones del gobierno, otras apoyan lo que creo que merece apoyo. Escribo todas con ánimo constructivo porque, al igual que AMLO, también quiero que México sea un mejor país.