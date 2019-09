¿Presidente o Peje?

El presidente constitucional, sigue sin desprenderse de su figura de candidato de oposición, entendemos que transitar mental y metodológicamente en su actuar por 18 años, es difícil, entender que gobierna para todos los mexicanos que somos alrededor de 135 millones y no solo para los 30 millones que votaron por él, es importante señalar los siguientes aspectos.

Comienza su gobierno generando incertidumbre entre los inversionistas con la cancelación del aeropuerto, el efecto que tiene en la economía no es solo referente a los contratos y recurso que ahí se pensaba ejercer, sino en cuanto a la confianza que se debe tener con los inversionistas tanto nacionales como extranjeros y el efecto se ve en el nulo crecimiento económico del país.

Intentan cancelar uno contratos de construcción de gas, esa intentona, nos quieren hacer creer que el gobierno va ahorrar, ya se empieza a desmembrar, que las empresas van a cobrar más de inicio y ampliaron su plazo de contratación, aseguraron mayor negocio.

Es importante precisar que el gobierno en la economía una de sus principales funciones es poner reglas parejas para todos, aquí es donde creemos que la afectación ha sido mayúscula porque, no tenemos claro cuando nos puedan cambiar y aquí es donde no entienden que gobernar es para todos, y no solo a sus correligionarios y basado en fundamentalismos.

Retos importantes que tiene el gobierno es el crecimiento económico, crecer debe ser prioridad indispensable para que su plan de gobierno sea ejecutable, redistribuir la riqueza es posible, solo si existe riqueza que distribuir, aquí es donde hace imperante crecer.

Entender que ejercer el poder no es tener una charla cafetera a las 7 de la mañana, sino desarrollar políticas públicas de gran impacto, medir este impacto es lo que no desea por eso el ataque permanente a los organismos que lo miden, importante es que se midan, pero sobre cualquier situación lo importante siempre es que lo que se haga realmente funcione, por eso corregir sus programas que no determinan funcionalidad e impacto.

La existencia de políticas claras que beneficien a la población y sean medibles es vital.

Tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario.

*Presidente del centro empresarial de Zacatecas, s.p.

(COPARMEX)