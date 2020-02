Impuestos ecológicos

Se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los impuestos de responsabilidad ambiental, lo que podría significar para Zacatecas, restarle competitividad y sobre todo un verdadero impulso al desarrollo.

Nos han vendido la idea que la captación de los ingresos de estos impuestos, significaría para el estado la oportunidad de generar un crecimiento económico; cosa más falaz y mentirosa no puede haber. En todo caso, sólo aumentaría la recaudación y un mejor nivel de los ingresos de las arcas públicas, no así un desarrollo para el estado.

Tener una política tributaria tan feroz como la implementada por este gobierno, es un claro reflejo de la ineptitud del mismo, pues sólo ponen a trabajar las aéreas coercitivas y no las de desarrollo. No existe un plan de qué hacer con ese “gran ingreso” que se va tener, además de que deberá destinarse exclusivamente para la remediación ambiental.

Es imperante que los gobernantes entiendan que el desarrollo de una entidad, municipio, estado o país, no depende del gobierno, sino de su sector productivo y su adecuada relación con el gobierno (que es quien debe fijar las reglas y no ser el jugador principal). No podremos avanzar y concentrarnos en el desarrollo, porque el gobierno está enfocado en tener más ingresos, para mantener una burocracia (llámese nómina magisterial), y no en impulsar con plan y estrategias, el desarrollo del sector productivo.

En el mejor de los casos, si llegase a recaudar más, no tienen un plan de en qué se va gastar, para verdaderamente impulsar el desarrollo, como lo han venido promoviendo.

El Gobierno del Estado de Zacatecas ha sido un constante asesor de la 4T: lo que en el país se está implementando, en Zacatecas lo hicieron antes, con sus debidas proporciones; vean los resultados del desarrollo de Zacatecas y conoceremos el futuro que le espera al país en unos años.

La productividad no se da recaudando más, sino produciendo más; tener un sistema tributario fuerte, no es sinónimo de cobrar más a los mismos, sino de cobrarles a más contribuyentes: lógica elemental, pero mayor esfuerzo.

Tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario.

* Presidente del Centro

Empresarial de Zacatecas, s.p. (COPARMEX)