Arranca operativo Lo Legal; confiscan 36 motocicletas el primer día

JEREZ.- El operativo “Lo Legal” inició en la cabecera municipal y está coordinado por elementos de la Policía Municipal, Estatal y Vial.

Todos los conductores de motocicletas serán inspeccionados, ya que deben portar obligatoriamente el casco protector, tener su tarjeta de circulación, placas y licencia de conducir vigentes.

Durante el operativo se colocarán filtros de revisión en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento no hay una fecha para que finalice y participarán elementos de las corporaciones antes mencionadas.

Además, de revisar que los conductores tengan la documentación reglamentaria, se verificará que las motocicletas no sean robadas.

El pasado lunes se confiscaron 36 motocicletas y sus propietarios las podrán recuperar hasta que tengan los documentos que se solicitan y paguen una multa.

Las multas serán distintas y dependerán de la falta en la que se incurra, es decir, el monto a pagar por no tener los documentos o por no portar el casco de seguridad no serán iguales.

Sin embargo, la multa mínima es de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), aproximadamente 896 pesos.