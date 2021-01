[VIDEO] Sorprenden a una trabajadora de limpieza; le “regalan” un departamento

ESTADOS UNIDOS.- Una trabajadora de limpieza se quedó sin empleo debido a la pandemia. Por ello los vecinos del complejo de edificios donde trabajo por 20 años le llaman para “limpiar” un departamento y la sorprenden al decirle ahora es suyo.

En Nueva York, Estados Unidos, un grupo de vecinos sorprendieron a Rosa, una trabajadora de limpieza que se había quedado sin trabajo. Debido a esto, tuvo que mudarse a la casa de su hermana.

Esta situación que no lo dejaron pasar los vecinos de este lugar por lo que decidieron tomar cartas en el asunto y hacer algo por la dedicada mujer.

Fue así que sin que ella lo supiera, le llamaron para presuntamente “limpiar” un departamento y ganar algo de dinero.

Sin embargo, solo era un pretexto para sorprenderla pues decidieron pagarle el alquiler de un piso durante 2 años en el mismo complejo donde labora, en reconocimiento a su trabajo.

This hard working and loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived in the building where she worked– She's given a 2 year lease.

