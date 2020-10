[VIDEO] ¡Lucha libre en enfermería! Enfermeras se agarran a golpes en plena discusión

En redes sociales circula un video en el que se muestra a dos enfermeras discutiendo fuertemente en un hospital, de inmediato se comienzan a golpear, cual si fuera lucha libre.

Aún no se ha confirmado dónde ese encuentra el hospital en el que sucedieron los hechos, pero se cree que es en Londres.

En la grabación se ve como las dos enfermeras están discutiendo fuertemente, ambas portan su cubrebocas a la altura de la barbilla.

Al parecer las dos se encuentran en el comedor o cafetería del hospital y una comienza a agredir a la otra físicamente; la empuja y la otra responde golpeándola, con lo que comienza la pelea.

Shocking moment 'two female NURSES wrestle on the ground during brawl in hospital café https://t.co/T1Uta0Vz6R via @MailOnline pic.twitter.com/rneowCNizx

— Vicky (@2tweetaboutit) October 12, 2020