[VIDEO] Le propone matrimonio en KFC y todo internet se enamora

SUDÁFRICA.-Una pareja en Sudáfrica se hizo famosa en su localidad debido a un conmovedor momento que fue captado en video. En el memorable momento se puede ver al hombre en una rodilla proponiéndole matrimonio a su mujer en un restaurante de KFC.

En el clip compartido en redes sociales se ve al hombre inclinado hacia su pareja para colocarle un anillo de compromiso en la mano de su compañera, mientras tanto los presentes grababan y otros celebraban aplaudiendo el momento.

Luego de que se hiciera viral el video del compromiso, la pareja ha recibido promesas de regalo de gran cantidad de empresas y marcas de todo el país con el propósito de ayudar a financiar su boda.

El video fue difundido por una sucursal de KFC, misma que pidió ayuda a los usuarios para encontrar a la pareja. El twitter ha sido compartido más de 19 mil veces con el hashtag #KFCProposal.

Luego de encontrar a la pareja Hector Mkansi y Nonhlanhla Soldaat, varias compañías les ofrecieron regalos para hacer del día de su boda, un evento especial.

Entre los ofrecimientos de regalo está un hospedaje para su luna de miel. Una portada en una revista del corazón. Cerveza para los invitados, muebles y accesorios para la casa; además, un famoso cantautor de su país Zakes Bantwini ha ofrecido cantar gratis en la ceremonia.

Sin duda las personas se sintieron conmovidas por la historia de amor y han entregado una inmensa mesa de regalos virtual ha sido creada en Twitter. La pareja agradeció todos los buenos deseos:

“Gracias Sudáfrica. Su amabilidad nos ha llenado de alegría. Nunca nos hubiéramos imaginado que nuestra historia de amor los hubiera tocado a todos ustedes. Aunque apreciamos su apoyo, les pedimos que nos den un momento para poder asimilar todo”, dijeron al portal Sowetan Live.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser 😊 DM us any leads, there might be a Finger Lickin’ Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love 😍❤️ #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j

— KFC South Africa (@KFCSA) 7 de noviembre de 2019