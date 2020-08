Descubren peligrosa serpiente con dos cabezas

INDIA.- Una serpiente de dos cabezas fue grabada en la India mientras se desplazaba sobre una hoja.

La serpiente siamesa sorprendió a muchos ya que es realmente extraño que algo así suceda.

Aunque si hay más casos registrados de este tipo de animales siameses, siempre resulta un tema impresionante por las anomalías genéticas.

Según el Hindustan Times, esta serpiente no tiene muchas posibilidades de sobrevivir, ya que como posee dos cerebros, ambas cabezas lucharan por comida y libertad.

Es por eso que la supervivencia de la serpiente se ve condicionada a la forma en la que luche con ella misma.

Este tipo de serpiente es una víbora de Russell, y se encuentra entre las cuatro especies más venenosas de la India y una de las que más muertes humanas genera en el mundo.

Double danger😳😳

Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.

The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 8, 2020