Descubre cuál es el misterio del arcoíris rojo fotografiado en Finlandia

FINLANDIA.- Un joven de 31 años de nombre Aviv Junno, se topó con el arco rojo cuando se dirigía a pescar en su bote a la isla Haukkasalo.

Este arcoíris apareció después de la puesta de sol durante una tormenta, de ahí que aparezca entre tantas nubes.

Estamos acostumbrados a ver un arcoíris de colores, pero en este arcoíris se podía apreciar sólo el color rojo.

La Luz del sol es una combinación de todos los colores del espectro. Lo que suele ocurrir es que después de llover vemos el arcoíris gracias a las gotas que actúan como diminutos prismas que separan los colores.

RARE RED RAINBOW DURING MIDNIGHT IN ICELAND.

Took this picture around 23:59 yesterday as the midnight sun moved along the horizon and becomes red. It dosn't become dark during summer in Iceland.@TamithaSkov@earthescope@ThePhotoHour @StormHour @AdamHan38933506 pic.twitter.com/ZQ1SZKzExo

— Muhammed Kizilkaya (@Muhammediceland) June 20, 2018