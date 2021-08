Vitali Shishov, líder bielorruso en el exilio, hallado ahorcado en un parque de Ucrania

UCRANIA.- Autoridades encontraron muerto al disidente bielorruso exiliado, Vitali Shishov, de 26 años, en un parque de Kiev, capital ucraniana.

El Lugar del hallazgo se ubica cerca de su residencia y ocurrió un día después de que denunciaran su desaparición.

Informaron que el cuerpo de Shishov estaba colgado en un árbol, en un aparente ahorcamiento; sin embargo, la policía investiga la pistola del asesinato y posterior suicidio simulado.

El activista, quien tenía varias heridas en su cuerpo, fundó la Casa de Bielorrusia en Ucrania, organización creada en Ucrania para exiliados de la represión del régimen de Aleksander Lukashenko.

Como parte de las hipótesis, se abrió una causa penal que incluye asesinato premeditado, disfrazado posteriormente de suicidio.

Shishov salió de su casa para hacer deporte el lunes a las 8:58 y luego de varias horas, nadie supo de él y su novia dio aviso a las autoridades.

El cadáver, que apareció en la madrugada del martes, tenía abrasiones en la nariz, la rodilla izquierda, el pecho y un labio, que, según los expertos, pueden atribuirse a una caída.

Vitali Shishov abandonó su país en otoño de 2020 y viajó a Kiev. Aunque otros países como Lituania y Polonia también ofrecieron visados humanitarios a bielorrusos disidentes, gran parte del exilio se concentró en Ucrania, con menos trámites para la entrada.

Allí surgieron organizaciones de ayuda a los refugiados como Centro Bielorrusia Libre y la organización de Shishov.

Volunteers are still searching for Vitaly Shishov, leader of Belarusian diaspora in Kyiv, who went jogging this morning and disappeared. Police traced his phone, K9 searched the woods but to no avail. Friends say he’s been followed lately. SBU and Border guard have been informed. pic.twitter.com/ztTl7Fm0j8

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 2, 2021