Tiroteo en una escuela de Texas

ESTADOS UNIDOS.- Esta tarde se reportó un tiroteo dentro de una escuela en el condado de Bellaire, Texas.

Los hechos ocurrieron después de las 4:00 de la tarde, reportandolo a las autoridades en una llamada de auxilio.

Hasta el momento, el saldo es un alumno de 18 años de edad, quien fue impactado por una bala y ya se encuentra hospitalizado.

El autor de este lamentable tiroteo se dio a la fuga.

Las autoridades ya se encuentran buscándolo e investigando el caso.

Shooting at Bellaire high school. Is sad how someone’s life can end this easily. pic.twitter.com/7suPAERtNx

— Un Onvre Bello (@NNgilipollas) January 15, 2020