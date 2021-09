Tiroteo a manos de un estudiante deja 6 muertos en universidad de Rusia

RUSIA.- Un tiroteo a manos de un estudiante dejó al menos seis muertos y 28 personas que requirieron asistencia médica, en Rusia.

El Comité de Investigación ruso informó que la agresión se desató en el centro universitario Perm, en los Urales.

En videos publicados en redes sociales se observa a estudiantes huyendo del tiroteo, saltando de la primera planta del edificio.

A sole figure with weapon: assume hostile.

Police specialists do not yet appear to be on scene of emergency.

Students appear to be trapped in University at /2nd/3rd level and in distress. PE pic.twitter.com/n5skjrM8Wr

— Patrick Emek (@14wombat1) September 20, 2021