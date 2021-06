Texas aprueba la portación de armas sin permiso

WASHINGTON.- En el mes de septiembre Texas aprobará la portación de armas sin ningún permiso o participar en una formación.

Lo que implica que cualquier persona podrá tener pistolas y revólveres en su poder sin obtener una licencia.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, informó que esta nueva norma solamente aplicará en armas tipo pistola o revólver.

Lo anterior derivado de que las armas largas ya podían portarse sin licencia en el estado de Texas.

Para llevar pistolas en público, los texanos debían obtener una licencia, registrar sus huellas dactilares, participar en un curso de formación y pasar un examen y otro de tiro.

Sin embargo, la aprobación de esta reforma se da luego de la presión de grupos conservadores pro armas ante el escepticismo de organizaciones policiales.

Una reciente encuesta de la Universidad de Texas y del medio local The Texas Tribune indicó que el 59% de los texanos rechaza la libre portación de armas sin licencia, mientras que solo el 34% la apoya.

De hecho, quienes no están a favor de esta ley han advertido que posiblemente habrá más tiroteos como el que sucedió en El Paso en 2019, que dejó 23 muertos.

.@NRA CEO Wayne LaPierre said it best, "Freedoms Americans overwhelmingly agree on are their constitutional right to own a firearm & to defend themselves & their families… Thank God Texas is leading the way for the country & making that possible." pic.twitter.com/Bqas0RbAlI

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 17, 2021