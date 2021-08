Talibanes secuestran, cortan garganta y matan a comediante de Afganistán

AFGANISTÁN.- El comediante afgano Nazar Mohammad, fue secuestrado y asesinado por los Talibanes luego de supuestamente haberse burlado de ellos.

Todo se reveló a través de un video, donde se observa cómo dos hombres suben a Nazar a un auto y comienzan a golpearlo.

#Kandahar: Video of martyred Nazar Mohammad, the famous Kandahari comedian, has been circulating on social media showing the moments when the Taliban took him away from his home and eventually martyred him. #Afghanistan pic.twitter.com/JSkWaAmnHB

