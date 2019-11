Publica foto de sus padres moribundos para hacer conciencia sobre el suicidio asistido

REINO UNIDO.- Una mujer publicó la foto de sus padres moribundos en un hospital, para intentar concienciar a las autoridades sobre la ley de suicidio asistido.

Mavis y Dennis Eccleston tomaron un coctel de drogas letales para morir juntos, Dennis sufría un cáncer terminal.

Según informa The Mirror, la pareja decidió irse junta, pero las drogas no hicieron el efecto esperado y su hija Joy Munns los encontró con vida y los trasladaron a un hospital.

My interview. Please support us x pic.twitter.com/ILaFd577u7

— Joy Munns (@JoyMunns) October 5, 2019