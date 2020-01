OMS retrasa la “alerta sanitaria internacional” por coronavirus

SUIZA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), informó en una conferencia de prensa que no declararán la alerta sanitaria internacional hasta que se tenga más información al respecto.

El viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Li Bin, habló de más medidas urgentes que se han tomado como desinfección y ventilación de aeropuertos, estaciones y centros comerciales e instalación de detectores de temperatura en sitios concurridos.

