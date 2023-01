Na Chul, actor coreano conocido por series de Netflix, muere a los 36 años

COREA.- La noticia de la muerte del actor coreano Na Chul se hizo tendencia en las redes sociales, ya que él, realizó varias series de drama que han sido exhibidas en la plataforma de contenido Netflix.

El actor protagonizó series conocidas como ”Vincenzo” y ”A Superior Day”. Recientemente medios coreanos reportaron que estaba bajo tratamiento por un deterioro en su estado de salud.

Na Chul, falleció a los 36 años de edad y hasta el momento no se han dado a conocer en forma detallada las causas de su deceso.

El surcoreano nació el 24 de diciembre de 1986 y en el año de 2010 debutó como actor de teatro.

Na Chul, intérprete de Na Deok Jin, líder del grupo Babel en esta serie dedicada a la mafia italiana, falleció a los 36 años. Una pérdida bastante triste para los fans de esta serie estelarizada por Joong-ki song, pues también tuvo participaciones en Happiness y Weak Hero Class, por mencionar otras emisiones muy conocidas y queridas.

