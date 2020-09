Mujer llora porque solo una persona acudió a la fiesta de su hijo con Síndrome de Down

ESTADOS UNIDOS.- A través de redes sociales se ha compartido el video de una mujer que llora desconsolada porque solo un niño acudió a la fiesta de cumpleaños de su hijo.

La madre compartió el video a través de TikTok y desde entonces se ha visto más de siete millones de veces.

En el video relata entre lágrimas que había organizado una fiesta de cumpleaños para su hijo de cinco años, pensando en que asistirían sus amigos a desearle un feliz cumpleaños.

Sin embargo solo una persona asistió a la fiesta.

“Normalmente esto sería malo para cualquier niño, pero mi hijo tiene Síndrome de Down. Mi hijo tiene Síndrome de Down y cuando supe que él no se dio cuenta de lo que estaba pasando, dolió. ¿Pero qué pasará cuando lo sepa?”, explicó.

¿Qué pasará cuando sepa que lo están dejando fuera a propósito? ¿Por qué?”.