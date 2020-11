Greta Thunberg se burla de Donald Trump con las mismas palabras que él utilizó contra ella

ESTADOS UNIDOS.- La joven activista sueca, Greta Thunberg decidió burlarse de Donald Trump con un comentario sarcástico con las palabras exactas que él uso para burlarse de ella anteriormente.

La joven, tuiteó que era conveniente a Donald Trump “aprendiera a controlar su ira”, justo como él había dicho sobre ella.

Esto sucedió luego de que Trump pusiera un tuit donde pedía que pararán de contar los votos, a lo que Greta le contestó “ridículo”.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020