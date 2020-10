Condenan a joven por matar a un perro policía y secuestrar a dos mujeres

ESTADOS UNIDOS.- Un joven de 19 años fue condenado por matar a un perro policía a disparos, y por secuestrar a dos mujer a la hora de intentar huir.

Esto sucedió en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, donde el joven identificado como Jhamal Paskel disparó en contra de un perro y secuestró a dos mujeres a punta de pistola para intentar huir de un arresto.

Sin embargo, el incidente fue en el 2018, cuando Paskel aún tenía 17 años, por lo cual era menor de edad; sin embargo dos años después a la hora de realizar la condena ya se le consideró como adulto.

Teen who fatally shot police K-9 named Fang is sentenced to 25 years for dog’s death https://t.co/td9EMtNsai

— Daily Mail US (@DailyMail) October 29, 2020