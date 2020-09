Captan en Kenia a la única jirafa blanca que queda en el planeta

KENIA.- Luego de que en Marzo se diera a conocer la noticia del asesinado de dos jirafas blancas a manos de cazadores furtivos, el último ejemplar de esta especie fue fotografiado en Kenia.

Nota relacionada: Cazadores furtivos matan a la única jirafa blanca y a su cría en Kenia

Esta fotografía se volvió viral desde el 30 de junio, por representar esperanza siendo el único animal de esta especie en Kenia.

La jirafa fue fotografiada junto a otro grupo de jirafas. Cabe destacar que este animal no tiene los colores propios de la especie debido a una condición genética conocida como leucismo.

WOW is pretty much the only way to sum up a towering sight like this!

Spotted earlier today outside the Ishaqbini Hirola Conservancy in Ijara County, isn't this an impressive way to end the month? #WildlifeKe pic.twitter.com/xRA5GhySwG

— KWS (@kwskenya) June 30, 2020