Al menos 30 muertos y varios secuestrados tras ataque en Nigeria

NIGERIA.- Un ataque yihadista en el estado de Borno, en el noroeste de Nigeria, ha dejado al menos 30 personas muertas y numerosas mujeres y niños secuestrados.

Los terroristas realizaron el ataque en la localidad de Auno, en el estado de Borno, llegando con artillería pesada y comenzar a disparar contra muchos conductores que descansaban en sus automóviles, prendiendo fuego a varios coches, camiones y llevarse a mujeres y niños a la fuerza.

(Los insurgentes) mataron a no menos de 30 personas, la mayoría pasajeros que viajaban por la carretera entre Maiduguri y Damaturu e incendiaron 18 vehículos”, indicó el gobierno local.

Al día siguiente del ataque, el gobernador de Borno, ofreció apoyo a las víctimas, a quienes reiteró acabar con la guerra que mantienen con los yidahistas.

La región cuenta con una fuerte presencia de terroristas, quienes las últimas semanas han llevado a cabo varios ataques y secuestros en la carretera.

El grupo del Estado Islámico suele instalar falsos puestos de control, vistiendo uniformes de soldados para así poder detener a los vehículos y posteriormente secuestrar o robar a los pasajeros.

This is what I met at Auno this morning. Ya Allah protect your servants pic.twitter.com/t7rydpGXVH

— T A D A M A📷📸 (@Godowoli_Jnr) February 10, 2020