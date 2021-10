Horóscopos 29 de octubre del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Tu inteligencia estará hoy muy despierta, con mucho poder de análisis y observación y eso te va a permitir desplegar tus mejores aptitudes delante de alguien que puede tener mucho que ver con tu futuro. Pisas con pies muy firmes.

Hay transformaciones cerca de ti, algo está cambiando en tu entorno, quizá en relación con la familia que empieza una nueva etapa de alguna manera. No pongas pegas a todo eso, ya que al final te beneficia. Déjate llevar por los cambios.

Tu imagen personal es lo que hoy más te va a preocupar y en eso vas a invertir tiempo, lo que está muy bien, pero debes hacerlo sin intentar complacer a los demás. Tus decisiones son solo tuyas y eso es lo que más debe pesar en lo que hagas.

No adelantes acontecimientos y si has quedado con alguien no vayas pensando que esa cita puede ser un desastre. Si te lo propones, no lo será y si se tuerce por algún motivo, no debes culparte. A veces las cosas en la realidad son diferentes.

Saldrás a dar una vuelta, a socializarte o a disfrutar de algún espectáculo que te apetece mucho y que será divertido. Eso te ayudará mucho a relajarte mentalmente y dejar de lado algo profesional poco amable con lo que has tenido que luchar hoy.

No te lo pienses y anímate a esa invitación que te hacen para salir. Será una persona que sabes que casi siempre te pone de buen humor y vas pasar un buen rato con su conversación y con las aficiones que los unen. Disfrutarás de todo ello.

Deja un poco de tiempo hoy para estar a tu aire, para hacer deporte o para leer. Cualquier cosa que lleve tu mente fuera del ruido externo y que te haga estar en conexión con tu interior, te va a venir muy bien. Aparca los problemas, ya los afrontarás.

No te protejas del exterior metiéndote en tu mundo y no queriendo saber nada de nadie. No es sano incluso si hoy no tienes tu mejor día. Habla con alguien de confianza y desahógate con ella o él. Cuanto más intentes cambiar de paisaje, mejor.

Te quejarás con razón del comportamiento de algunas personas, pero no debes dejarte influir por ello ni que te amarguen el fin de semana. Si te molestan, díselo claramente y procura llegar a un entendimiento. Si insisten, busca otras opciones.

Acabas con un tema muy pesado que venía de tiempo atrás y que tiene que ver con lo doméstico o una casa. Era algo que por fin solucionas y de cara al tiempo que llega te va a dejar mucha tranquilidad. La familia o la pareja también se verán beneficiados.

Si tienes obligaciones familiares, no las descuides hoy porque hay alguien que te reclamará más tiempo y en el fondo tu sabes que es cierto que debes dárselo. Además, si te lo planteas bien, puede ser muy divertido. Se te ocurre algo muy agradable.

Tendrás una oportunidad para ganar un dinero extra, algo que no esperabas y no debes rechazar la oferta porque puedes abrir una puerta que te traiga muchos beneficios en un futuro cercano. Eso sí, tendrás que ponerte a trabajar más.