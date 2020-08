Horóscopos 19 de agosto del 2020

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Te relajas bastante hoy y consigues distanciarte de lo que ha ocurrido últimamente en asuntos profesionales. Los amigos que te aprecian te van a dar hoy muy buenas noticias, apoyo incondicional y además te harán pasar un buen rato, risas aseguradas.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Las redes sociales llamarán mucho tu atención hoy y es que en ellas vas a encontrar algo que te puede venir muy bien en una cuestión que te preocupa. Pero no te fíes de todo lo que leas o veas, a veces las imágenes son engañosas. Cuidado con las fakes.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Si estás de vacaciones, procura olvidar cualquier asunto relacionado con el trabajo o con ciertos estudios que llevas desde hace tiempo entre manos y que realmente suponen un gran esfuerzo. Date un respiro y sumérgete en la naturaleza o en algo placentero.

Cáncer (21 de junio – 20 de julio)

No te va a faltar hoy fuerza mental, que estará en un tono muy bueno, aunque quizá tu fuerza física flojee un poco a lo largo de la jornada porque alguien te pida un esfuerzo suplementario, quizá con un familiar. Te convendrá darte un descanso.

Leo (21 de julio – 21 de agosto)

Luna nueva en tu signo hoy, algo que desde luego te va a influir mucho, porque de repente le vas a ver posibilidades a un asunto de trabajo o negocios que antes no tenías nada claro. Eso te impulsa a pensar, a discurrir proyectos y te hace sentir bien.

Virgo (22 de agosto – 22 de septiembre)

Das vueltas a grandes proyectos de cambio en tu cabeza porque hay muchas cosas que deseas mejorar en tu vida y eso es muy positivo. Podrás conseguirlo si no quieres ir de golpe en golpe y demasiado rápido y de una manera demasiado fácil.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Sentirás algo muy emocionante que te traerá a la mente todo lo bueno que forma parte de tu vida. Es algo que no te esperas, una sorpresa, pero que realmente te va a hacer sentir bien y olvidar algunas cosas que no te gustaban cómo funcionaban últimamente.

Escorpión (23 de octubre – 22 de noviembre)

No te sorprendas si de repente te encuentras con una nueva responsabilidad profesional, probablemente relacionada con el dinero de otras personas, o con su modo de vida y eso va a suponer un gran reto. La cautela debe guiarte en todo momento.

Sagitario (23 de noviembre – 20 de diciembre)

No te dejes llevar por la tristeza ni pensamientos negativos que te hagan creer que no te mereces lo mejor porque eso no es cierto. Lo que piensen o digan los demás no debe de importarte tanto, porque lo esencial es lo que piensas y deseas tu.

Capricornio (21 de diciembre – 19 de enero)

Ten muy en cuenta hoy que una llamada de teléfono te puede ayudar a solucionar más cosas de las que crees, aunque no deberás hacer tanta presión porque puede romperse cierta confianza que tienes con una persona. Mejor tener cuidado.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Estarás hoy en muchos asuntos a la vez y querrás solucionar una situación bastante complicada que además no depende de ti. Tómatelo con mucha paciencia, no quieras avanzar hacia un objetivo que no es el que te corresponde. Si te calmas, acertarás.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los excesos no son buenos consejeros y eso lo debes de tener muy en cuenta en este momento para que no te dejes llevar por esos ratos de aburrimiento que te hagan excederte con la comida o con cualquier otra cosa que realmente no te sienta nada bien.