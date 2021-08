Horóscopos 16 de agosto del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

En estos días debes de pensar lo que vas a hacer con un tema laboral que ya está empezando a preocuparte y que no vas a poder eludir. Quizá ha llegado la hora de empezar a defenderte, pasar a la acción puede ser una buena estrategia. Piénsalo.

Te apetece estar un poco más a tu aire porque necesitas no estar en medio del barullo ni de grandes reuniones para solucionar un asunto personal que no ves claro aún. Esa es una buena táctica si lo que quieres es aclararte, pero tampoco te excedas.

Saldrá de nuevo a relucir ese lado oscuro que tienes y no dejarás muy claras tus intenciones con una persona que no sabe muy bien de qué vas y lo cierto es que ya se está empezando a poner algo nerviosa con esa incertidumbre. Cuidado con lo que haces.

No echarás de menos a cierta persona que por fin se aleja de ti y debes de pensar que es lo mejor que te ha podido suceder porque no estaba aportándote nada positivo. Sabes que no era la persona adecuada para una relación. Date un margen, respira.

Te llegan ciertos rumores del comportamiento de un amigo o de una amiga que no te hacen demasiada gracia y es algo que puede ponerte de mal humor porque no entiendes muy bien lo que está pasando. Debes intentar averiguarlo cuanto antes.

Busca la complicidad de una persona de confianza en el trabajo para que te ayude a conseguir algo relativo a un cambio de puesto, o a mejorar las relaciones con un jefe o con alguien que está poniendo piedras en tu camino. Te ayudará a resolverlo.

Será complicado, pero no debes quedarte bloqueado o bloqueada por algo que sucederá hoy y que no esperas. Puede estar relacionado con un tema económico, pero en cualquier caso, debes reaccionar con energía, sin prisa pero sin pausa.

Alguien de la familia va a colaborar mucho para llevar a tu espíritu tranquilidad y aportarte seguridad. Eso debes agradecerlo de corazón, ya que te va a ayudar mucho a encontrar una respuesta para ese tema que te ronda y que no acabas de solucionar.

Será una jornada muy entretenida, llena de sorpresas en la que vas a descubrir cosas que no te esperas y que te vendrán bien para algo que tienes entre manos y que te hace mucha ilusión llevar a cabo. Todo marchará sobre ruedas.

No pienses que nadie se da cuenta de ciertas intenciones tuyas, porque están muy claras, a la luz, y eso no te favorece demasiado. Debes controlar un poco más la ambición, no es que sea mala, pero puede llegar a ser peligrosa.

Evita los extremos en cualquier sentido porque no es lo mejor que puedes hacer hoy, sobre todo en lo que pueda afectar a tu organismo. Si te pasas, se te notará mucho en el exterior, en la imagen e incluso puedes correr cierto riesgo de alguna clase.

Hay alguien con quien estarás en muy buena sintonía intelectual o quien compartirás aficiones y te entenderás muy bien. Pasas momentos y situaciones en las que desde luego te olvidas de cualquier clase de problema o inconveniente que hayas tenido.