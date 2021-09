Horóscopos 14 de septiembre del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

A veces te cuesta bastante relajarte porque te gusta tenerlo todo perfecto y eso no es algo que muchas veces te siente bien. Intenta relativizar los asuntos profesionales o de trabajo, ya que eso es la clave para tu equilibrio. No dejes que te superen.

Hay un tema nuevo o una materia que hasta ahora desconocías y que te va a interesar mucho. Utiliza las redes sociales para ponerte en contacto con personas que sepan de ello, porque te vendrá muy bien. Esos contactos te aportarán beneficios.

Por un lado te gusta controlar, pero por otro dejas que todo esté un poco desorganizado, sobre todo en lo doméstico. Debes intentar que esta dualidad tan tuya no te lleve al caos, ya que luego te costará enderezarlo. Además, alguien puede protestar por ello.

Hoy encuentras mucha amabilidad en personas que conoces poco o incluso en desconocidos y eso te resulta muy reconfortante, sobre todo si tienes que hacer algunas gestiones pesadas o complejas. Van a facilitarte mucho las cosas.

A veces prefieres hacer tu mismo o misma las cosas y no delegar en nadie, pero eso no te va a favorecer hoy porque conseguirás que los demás dejen de lado sus responsabilidades y las tengas que asumir tu. Ojo con esa actitud controladora.

El consejo de un experto en un tema legal te va a llevar tiempo y una inversión bastante importante, pero lo cierto es que es lo más conveniente para llegar a tu objetivo, que es algo justo y que te corresponde. Pero se consciente de lo que supone.

Tu seriedad a la hora de plantearte un nuevo trabajo, incluso si no es el que te gustaría tener, te va servir hoy para quedar muy bien con un jefe o alguien con poder a quien vas a sorprender. Muestra tus mejores armas y saldrás ganando.

Quizá te estés preocupando por tu imagen y es hora de que pongas manos a la obra pero sin olvidar el cuidado de tu organismo. Seguir una dieta natural, sin extravagancias, es mucho más útil de lo que crees. Pronto te alegrarás de hacerlo.

Si te has dejado llevar por cierta desgana o aburrimiento en un camino que has empezado, no debes culparte tanto. Simplemente reconoce ese pequeño bajón, date un margen y vuelve a la carga. Podrás hacerlo si no te dejas vencer.

Aunque te cueste, no dejes de insistir con un asunto de dinero que debes aclarar cuanto antes y más si no eres tu quien ha cometido un error y se han equivocado en las cuentas. No tienes porqué salir perdiendo, no lo permitas.

Hoy vas a aprender una lección muy valiosa, aunque para ello, lo primero que tienes que hacer es bajar tus barreras, dejar de querer hacerlo todo a tu modo y permitir que entren en tu vida otras ideas y opciones. Deja de las los prejuicios.

Tienes un proyecto por el que llevas trabajando desde hace ya mucho tiempo y no acababa de salir. Pero ahora hay un impulso inesperado, de alguien a quien acabas de conocer y se interesa por él. Estarás feliz de ver cómo progresa todo.