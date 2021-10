Horóscopos 09 de octubre del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Tu capacidad de comprensión se amplía y gracias a eso conoces cosas nuevas y te das cuenta de que puedes aprender mucho de algunas personas y de algunos campos que hasta hace poco no habías conocido. Cuanta más empatía tengas con todo, mejor.

Debes hacer que todo fluya hoy muy organizadamente en la familia y más si hay niños pequeños y ves que necesitan ciertas cosas o simplemente pasarlo bien. Ve paso a paso para que todo esté a gusto de todo el mundo y que tu también lo disfrutes.

Déjate llevar hoy por lo que más te apetezca y no te pongas barreras de ningún tipo. Debes descansar de las tensiones y no pensar demasiado hoy en esa prueba que tienes por delante. Todo se va a resolver favorablemente, simplemente confía.

Necesitas hoy cierto refuerzo familiar y lo vas a encontrar, incluso puedes recuperar cierta relación que no estaba en su mejor momento, ya que un encuentro o una celebración de algún tipo va a facilitarte que las tensiones vayan a menos. Habrá fluidez.

Procura no ser brusco o brusca a la hora de tratar con cierta persona que realmente está por encima y puede hablar bien de ti o no. Es muy importante que seas lo más amable posible, aunque eso no quiere decir que no le expliques tu postura. Pero con tacto.

Tendrás que aguantar algún desplante, alguien que no acude a última hora a una cita o que en el último momento se arrepiente de lo que había prometido hacer. Procura no tomártelo como algo grave ni enfadarte. Sigue con lo que tenías programado

Es muy importante hoy que aparques la incertidumbre y vivas el momento presente. La vida es lo que sucede ahora, así que déjate de pensar tanto en el futuro porque puede que te estés perdiendo cosas importantes, aunque parezcan frívolas.

A lo largo del día vas a recuperar parte del buen humor que quizá no tenías cuando te has levantado, aunque por ningún motivo en especial. Quizá es solo cansancio, así que lo mejor es que no te estreses con planes imprevistos. Calma.

Hay alegría a tu alrededor y la compartes con personas que te conocen bien y saben lo importante que es para ti sentir esa corriente de afecto. Todo va a circular hoy de manera fluida y agradable y consigues evitar cualquier tensión.

Tu organismo habla por sí mismo y conoces bien tus puntos débiles, así que proponte seriamente cuidar un poco más de ellos, hacer caso a sus advertencias y no excederte en con nada brusco o muy exigente en el deporte. Anda con cuidado.

Quizá quieras hoy probar algo nuevo o algo de lo que te han hablado, pero si tiene que ver con la imagen, debes de andar con cuidado, ya que no todos los tratamientos funcionan bien y puede haber ciertos engaños o exageraciones. Ojo.

No puedes dejarte llevar por la timidez y no decir la verdad de lo que sientes a una persona que tiene interés en ti. Debes explicarle que necesitas volar sola o solo, probar otras cosas o darte la oportunidad de tener lo que no te han dado. Exiges más y eso se lo harás ver.