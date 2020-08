Horóscopos 08 de agosto del 2020

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Tendrás muchas ganas de diversión y no te faltarán oportunidades de compartir algo divertido o una celebración con amigos. Tu objetivo de pasarlo bien y de olvidarte de cualquier tema complicado o aburrido, se va a cumplir a las mil maravillas.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Buena predisposición será lo que te hará falta hoy para no ponerte a la defensiva si alguien te hace una crítica sobre algo que has hecho, y que no ha gustado mucho a una persona. No debes tomártelo como una tragedia, porque no lo es.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Estarás algo cansado o cansada porque aún no has podido tomarte un descanso en una larga temporada en la que no te han faltado algunos problemas espinosos. Pero ahora ya tienes una buena perspectiva por delante. Aprovéchala.

Cáncer (21 de junio – 20 de julio)

Hoy va a ser un día en el que vas a buscar estar en calma interior y lo puedes conseguir fácilmente si te pones en contacto con la naturaleza o haces alguna clase de ejercicio relajante como un poco de yoga o de natación. Todo va a ir de manera muy suave.

Leo (21 de julio – 21 de agosto)

No te enfades por algo que no tiene demasiada importancia y menos con alguien de la familia, padres o hermanos que hacen lo que pueden con toda su buena voluntad. Relájate y piensa que la intención es lo que cuenta y lo que debes de valorar.

Virgo (22 de agosto – 22 de septiembre)

A veces te sientes con cierto enfado y no sabes muy porqué y lo cierto es que es algo que debes de analizar cuidadosamente para no caer una y otra vez en ello. Seguro que si te sientas a pensar en lo que ha sucedido recientemente, te aclararás.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

No es imposible que llegues a conseguir una versión mejorada de ti. Es cuestión de proponértelo y empezar a dar pasos hacia delante poco a poco. Si dejas de lado los miedos y lo que te paraliza y saltas sin temor, verás que no es tan difícil.

Escorpión (23 de octubre – 22 de noviembre)

No crees mucho en cierto tipo de soluciones milagrosas y haces bien porque no existen. Es más importante que te fíes de tu criterio y te pongas a trabajar en lo que crees que es importante para ti, aunque no lo vean los demás inmediatamente.

Sagitario (23 de noviembre – 20 de diciembre)

No te fías demasiado de un lugar que no te atrae y al que alguien quiere que vayas y está insistiendo mucho. No te debes forzar a nada, así que si no lo deseas, dile la verdad y haz que esa persona respete tu opinión y tu decisión de no ir.

Capricornio (21 de diciembre – 19 de enero)

No te dejes llevar por la tristeza y por tu lado menos comunicativo que hoy puede estar bastante en alza y que te puede traer alguna complicación sin que menos te lo esperes. Intenta mostrarte lo más afectuoso posible y cambiarás las cosas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Haces planes de futuro y eso no es nada malo, porque dará alas a tu imaginación y es cierto que no debes frenarte en pensar lo que deseas y en plantearte cómo llegar a ello. Visualiza todo y verás como lo sientes mucho más accesible.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

No podrás hacer hoy todo lo que te apetecería porque te debes a ciertos compromisos familiares que debes de cumplir a pesar de que algunos no te gusten mucho. Es lo que toca y cuanto antes lo aceptes y lo hagas de buen grado, mejor.