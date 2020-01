Horóscopo para el 9 de enero de 2020

Aries

Momento favorable para conseguir los objetivos que deseas. Serás escuchado en lo que pidas. Te sentirás atraído hacia una persona que genera admiración en tu persona. Intenta ir con calma.

Tauro

Te podrías sentir defraudado del comportamiento de un superior y es mejor que aclares las cosas. Momento para evaluar si es que alguien debería continuar en tu vida. Podrías ser radical.

Géminis

Lo mejor será dejar de lado una labor que solo te está generando malestar. Simplificarás tu esfuerzo. Un momento en soledad te hará entender mejor la naturaleza de esa relación.

Cáncer

No tomes el camino más largo, acelera esa actividad, sentirás la competencia. Las dudas con respecto a tu relación te llevarán a distanciarte, pensarás en pedir un tiempo.

Leo

No te dejes engañar por ilusiones o promesas, asesórate antes de negociar ofertas. No fuerces situaciones, luego de esa pelea el tiempo será necesario para recuperar la armonía.

Virgo

Negocias tu participación en nuevos proyectos, lograrás beneficiarte económicamente. Esa persona expresará sus sentimientos, todo empezará a fluir, no pongas límites.

Libra

Finalizas con esa situación laboral para comenzar otra que te encaminará al éxito, día de transformaciones. Reflexiona, esa persona dice mucho pero no cumple sus promesas.

Escorpión

Culminas labores y te encaminas a nuevos retos; fortaleces alianzas con personas influyentes. Aunque divertida, esa persona no te termina por convencer. Sé paciente.

Sagitario

Vuelves a recuperar la ilusión por un proyecto que pensaste perdido, esfuérzate por materializarlo. Esa persona te sorprende con una comunicación, vuelves a interesarte en la relación.

Capricornio

Terminan las dudas, un compañero te ayudará a encontrar soluciones a tus problemas. Luego de las tensiones y los resentimientos, esa persona se acerca y podrás reconciliarte.

Acuario

Un cambio de planes desordena tu agenda, tendrás apoyo y recuperarás el control. Habla con quien amas, ambos se presionan y no se permiten un espacio personal.

Piscis

No descuides obligaciones, podrías finalizar tu labor con recargas por no respetar tus horarios. No confundas amistad con ilusión, alguien que se muestra amable podría confundirte.