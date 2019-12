Horóscopo para el 29 de diciembre de 2019

Aries

Muy poca gente sabe quién eres realmente, pero esa persona ha conseguido ver más allá de la imagen que intentas mostrar al mundo.

Tauro

No dejarás de ser leal a tu pareja en ningún momento, incluso cuando más llegaste a dudar de la relación.

Géminis

Has dejado que el miedo te paralice y no estás dispuesto a dejar que eso vuelva a ocurrir, ahora las cosas serán diferentes.

Cáncer

Tienes que aprender a poner los pies en la tierra cuando conoces a una persona nueva, no puedes pasarte la vida ilusionándote.

Leo

No vas a seguir dando tanto por esa persona que ya te ha demostrado que no quiere saber nada de ti. Has tenido suficiente de ella.

Virgo

Ahora te das cuenta de que nunca necesitaste a esa persona, solo querías que estuviera a tu lado. Te ha dolido que se fuera.

Libra

Hoy te apetece estar solo, pasar tiempo contigo mismo, dedicándote a tareas tranquilas que necesitas para estar en paz.

Escorpión

Solías divertirte con tu pareja, pero las cosas entre ustedes cada vez son más tristes. Te gustaría que todo fuera diferente.

Sagitario

Tu pareja cree que lo sabe todo siempre y eso es algo que te pone los nervios de punta. No soportas estar con alguien que te controla.

Capricornio

Serás sincero con tus compañeros de trabajo y acabarán ofendiéndose. No soportas no poder ser honesto con las personas que te rodean.

Acuario

Has dejado de sentirte incómodo cuando muestras tus sentimientos, te has dado cuenta de que es una tontería sentirse así.

Piscis

Confía en lo que te dice tu intuición de esa persona, si crees que no deberías confiar en él o ella, no lo hagas.