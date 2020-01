Horóscopo para el 27 de enero de 2020

Aries

Buscarás repartir tus tiempos entre un evento social con una persona que te interesa y atender situaciones familiares que serán importantes de resolver. Lograrás cumplir con todas tus actividades.

Tauro

Comienzas a brillar y tu atractivo se verá favorecido, pero es probable que a pesar de esta sensación extrañes a una persona del pasado y eso te genere confusión. Momento de unión.

Géminis

Te estaría costando tomar decisiones en el plano sentimental y es tiempo de que evalúes con honestidad qué es lo que te impide asumir nuevos compromisos. Un tiempo en soledad será provechoso.

Cáncer

Te estarías dejando llevar por circunstancias pasajeras que no permitan un mayor compromiso de tu parte. Es posible que estés yendo en contra de tu naturaleza emocional por evitar involucrarte.

Leo

Resuelves algunas situaciones familiares que te impidieron estar en armonía con los tuyos. Una actitud de mayor madurez te permitirá limar asperezas y perdonar cualquier conflicto del pasado.

Virgo

Recibes una noticia o mensaje de alguien del pasado que te llenará de ilusión pero que principalmente elevará tu autoestima. Te sentirás a la expectativa por iniciar una etapa diferente a nivel sentimental.

Libra

A pesar de tus deseos por retomar esa relación, algo lo estaría impidiendo y es posible que eso esté afectando tu estado de ánimo. Es tiempo de que tomes el control, buscando el acercamiento.

Escorpión

Se presenta la posibilidad de un viaje o el contacto con alguien que regresa del extranjero y te llena de ilusión, luego de un momento de mucha desconfianza a nivel sentimental.

Sagitario

Sentirás que alguien ya no merece la atención que le has demostrado y buscarás alejarte. Nuevas oportunidades a nivel sentimental se presentan para ti, tendrás que saber elegir.

Capricornio

Alguien deseará devolverte las actitudes que le has venido demostrando y es posible que eso te desconcierte. Ordena tu vida sentimental para que no termines hiriendo a quien no debas.

Acuario

Empezarás a darles nuevamente importancia a tus sentimientos. Una sensación de soledad te acompañará en este día y es probable que te lleve a tomar decisiones que estabas postergando.

Piscis

Estarás a la expectativa de realizar una actividad en pareja, pero es posible que algo lo impida. Tendrás que adaptarte a los cambios que se presenten, sin dejar de expresar tus impresiones.