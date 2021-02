¡No batalle! Vaya con doña Vale al pipían

FRESNILLO.- En esta Cuaresma no batalle en elegir los ingredientes para el pipián, pues Valentina Ramírez Rodríguez lo hace con la receta de la abuelita y tiene nopalitos para la tradición de los Días Santos.

Además, la señora sabe lo que es bueno y hasta el pinole le vende pa’ que haga sus platillos de esta temporada de guardar.

Y es que Valentina no es cualquier vendedora, pues tiene 45 años en el negocio pues todo lo aprendió desde pequeña junto a su papá, don Rafael Ramírez.

Desde entonces hasta ahora, doña Valentina va cada fin de semana para poner su negocio y trabajar dentro uno de los tianguis que hay en el municipio.

De pasada se da la vuelta por los locales del mercado, pues hay más de 20 comerciantes pa’ ser desde capirotada (y otros postres como las torrejas) hasta chiles rellenos con queso fresco.

A veces se sufre más de lo que se gana

Doña Valentina dice que siempre se ha dedicado a vender y que está muy contenta de ganarse la vida así, aunque no le sea tan fácil a últimas fechas:

Me gusta mucho vender desde pequeña, aunque no le gane, siempre me llamó la atención y pude trabajar de forma constante, vendiendo una u otra cosa”.

Además, la fresnillense dice que vender no es nada fácil y que como en muchas cosas se le sufre. Sobre todo cuando no hay buenas ventas y no se siempre hay varo para surtir para el día siguiente.

Pero dice que así es, así que le echa todas las ganas para que su mercancía sea de la mejor; aunque no es envidiosa y quiere que otros comerciantes vendan también.

Si gusta comprarle algo a esta trabajadora y muy amable señora, tiene para ofrecer nopalitos, pinole, pipián, pan ranchero y todos esos alimentos de temporada.

Aunque Valentina si le batalla con los precios precisamente porque estos productos son bien cotizados, pues cuando se suerte de nopalitos, una reja que le daban a 200 pesos, se la dejan a 400.

Según cuenta, el 2020 le fue muy difícil por la pandemia, y pues estaba viviendo al día, nomás a la espera de a ver cómo le iban saliendo las cosas. Y este año no anda muy tranquila.

Pero aún hay esperanza

Doña Valentina ha salido adelante a pesar de todo, pues cada día empieza a trabajar a las 7 de la mañana y acaba a las 3 de la tarde. Ahora, la mujer espera que en la Semana Mayor existan mejores ventas.

Muy esperanzada de que las cosas vayan a mejorar en esos días nos cuenta un poco de sus experiencias, dice que lo más batalloso es que ella misma le quita las espinas a los nopales y que hace su pipián.

De lo más difícil que hay es limpiar el nopalito, porque acaba uno toda espiando y el pipián sigo la receta que me enseñó mi abuelitos”, dijo.

Lo cual nos comprueba que si lo que usted quiere es probar un pipián muy tradicional para esta cuaresma, los productos ideales los encuentra con doña Valentina Ramírez.