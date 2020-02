Don Beto ofrece sus deliciosos camototes

ZACATECAS.- El silencio de las frías noches es opacado por un poderoso silbido que traspasa hasta los muros más gruesos, anunciando que llegaron los camotes al vapor y se trata del carrito de don Humberto Moreira Nájera.

Don Beto se dedica a vender esta raíz desde hace 26 años, tras una larga estancia en la Ciudad de México.

En tierras chilangas se quedó por varios años y se dedicó a hacer varias cosas como chófer, herrero y hasta “el mil usos”.

Tiempo después regresó a su tierra en el poblado de Yescas, San Luis Potosí, en las colindancias con Villa de Cos.

“A nosotros nos queda más cerca la capital de Zacatecas que la de San Luis,” comentó don Heriberto.

Cuando volvió se encontró con un panorama difícil ante la escasez de trabajo y a veces había de campo; pero él jamás se dedicó a ello.

Y para acabarla de amolar desde morrito ha trabajado, ya que no había para ir a la escuela y por eso no terminó la primaria.

Fue así que tuvo la idea, recordando su estadía en la capital del país, de vender camotes tal y cómo lo hacen en aquella región a la manera más ortodoxa y artesanal.

Para ello, don Beto puso manos a la obra y fabricó artesanalmente su propio “carrito” a partir de láminas y acero inoxidable.

A este vehículo de cuatro ruedas le adaptó un sistema de frenos hidráulicos, dando un peso bruto de 120 kilogramos.

De esta manera el carrito estuvo listo para ser jalado o empujado, según sea el caso, por sus brazos incansables.

Es así como desde 26 años, don Heriberto se gana la vida en las colonias de la zona conurbada, en los municipios y comunidades aledañas.

Su carro está cargado de camotes hechos de la forma más tradicional, pues los hace al vapor y con leña, lo que le da su sabor único.

Además, para los que son amantes de lo dulce, don Beto se carga su lechera, que le pone al final dándole un toque de lo más delicioso.

Don Beto, se siente mu

y orgulloso de su oficio porque representó el sustento de toda su familia, formada por sus cinco hijos y su esposa.

Sabe que este trabajo en la actualidad ya pocos lo hacen, pero:

sino me salgo a vender no me siento a gusto, es como si algo me faltara, no era mi trabajo, lo adopté como mi oficio”, comentó don Heriberto.