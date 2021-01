Mi delito… no saber qué hacer

Una madre de familia sin pareja, sin trabajo y sin saber qué hacer. Una niña de 7 años que después de dos años habla acerca de las agresiones de las que es objeto. Una familia que niega los hechos y culpa a otros de las conductas.

Apoyo familiar

Hace 5 años dejé a mi esposo. Me salió muy borracho y golpeador. Teníamos muchos problemas y mis hijos se asustaban mucho cuando llegaba tomado a pegarme.

Era celoso de todos, hasta de mis hermanos, decía que ellos nada más se me quedaban viendo y cosas muy feas. Un día me decidí a dejarlo porque ya ni trabajaba y los problemas eran muy feos.

Mi niña tenía para ese entonces 2 años y mi hijo más grande 7.

¿A dónde gana uno cuando está sola? Me regresé para con mis papás y como somos tres hermanas que somos mamás solteras pues ahí terminamos todos, mis hermanos también.

De eso ya hace 5 años, llegamos y nos acomodamos en un cuarto y ahí estábamos bien. No me quedaba de otra porque mientras me iba a trabajar, en donde iba yo a dejar a mis criaturas y mi mamá me las cuidaba o mis hermanas.

Muy pocas oportunidades

Son muchos los gastos y casi no hay trabajo. Que me van a dar trabajo si nomás tengo la secundaria. Fui al servicio del empleo y si me mandaron a varios pero pagaban muy poquito, ni siquiera los mil a la quincena.

Yo le pensaba porque son trabajos hasta las 6:00 de la tarde y están lejos, nomás en los pasajes se me iba a ir lo del salario, por eso busqué otras opciones.

Pues uno de que puede trabajar, de empleada, cocinera o en limpieza, en eso he estado. Ahorita no tengo trabajo y me salí de la casa de mi mamá por unos problemas que tuvimos por algo que dijo la niña chiquita.

Mujer o madre

Después de que me separé he tenido cuatro parejas y no ha sido fácil, nada. El primero después de mi marido, también me salió muy tomador, pero de tanto hablar con él la dejando.

Para eso ya tenía como una semana sin tomar cuando mi hija me dijo que él le había agarrado una pompi y yo no le creí, pensaba que si de borracho no les había hecho nada menos en su juicio, pero mi hijo me va diciendo que a él le había agarrado una pompi, sentí que hervía la sangre y me le fui.

Le dije que se largara porque a mis hijos no les iba a andar haciendo nada y me quedé sola otra vez; me regresé para con mi mamá.

Luego conocí a otro que también era tomador y golpeador, pero ese no les hizo nada a mis hijos nomás a mí. A la primera que me puso la mano encima me desjunte de con él.

Después conocí a otro que estaba divorciado como yo y tenía dos hijos, pensé que ese era el bueno. Él me dijo que me

mantenía a mí y a mis hijos, pero que yo le criara a los suyos.

Estábamos bien y nos fuimos acomodando, pero un día me dijo que la carga era mucha para él solo, que ya no podía y que sus hijos le habían dicho que yo les pegaba mucho, que mejor ya le paráramos. Era un egoísta.

Este último con el que estoy no tiene trabajo y ya decidí que no me juntaré con él, sólo lo veré de vez en cuando y es todo.

Tormenta

Un día mi hija se enfermó, tenía fiebre muy alta y la llevé al médico, resultó que tenía una infección muy severa en

las vías urinarias. Antes de esto, en una reunión, mi pareja se agarró dándole besos a mi hija en su cachete, yo la

vi incómoda y le dije que no dejara que nadie la besara ni nada y me dijo “si te contara”.

De ahí me la agarré y le estuve preguntando porque decía eso, me empezó a decir que un sobrino que ya es grande le hacía cosas, la encerraba en un cuarto, la besaba y que la tocaba muy feo en todo su cuerpo.

También me dijo que él la obligaba a hacerle cosas a él y que la amenazaba con que nadie le iba a creer si decía

algo. Yo todavía no lo creo, mi mamá menos lo cree, nos corrió de la casa, todos ven a mi hija como mentirosa y

acusan a mi actual pareja de que él es, por la vez que la besó en sus cachetes.

No tengo trabajo, a veces no tengo para los pasajes, los gastos son muchos y si me voy a trabajar, los descuido. No sé

si poner la denuncia, porque dicen los doctores que mi hija no tiene nada, que si le hicieron algo solo fue por fuerita. Tampoco quiero perjudicar a mi sobrino porque lo van a meter a la cárcel, pero tampoco quiero exponer a mi hija…

El delito

El abuso sexual es un tema que preocupa a todos los padres, ya que nunca queremos ver a nuestros hijos enfrentados a una situación tan terrible como esa.

Sin embargo, es importante tener antecedentes de las conductas que pudieran presentar los niños en el caso de sufrir este tipo de violencia.