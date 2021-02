Yuri confiesa haber sufrido acoso sexual a los 7 años

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante reveló haber sufrido acoso sexual a la edad de 7 años por parte de un hombre mayor, el cual estaba en el consultorio de su padre.

La violencia de género afecta a miles de mujeres, desde maltratos psicológicos, hasta feminicidios, se registran día con día; en México, la mayoría de las mujeres han sufrido estas agresiones en cualquier ámbito.

Esta vez fue el turno de la cantante veracruzana Yuri, quien confesó para el programa Ventaneando, que cuando era muy pequeña, pasó por una situación de acoso sexual.

La cantante, platicó que cuando tenía 7 años, su papá era médico y tenía un consultorio; ella solía jugar en la parte trasera, donde se hacían las curaciones a los enfermos, se divertía sumergiendo los algodones en alcohol.

“Recuerdo que había un señor de edad, yo tenía siete años, mi papá ya me había dicho ‘mijita cuanto le toquen aquí o allá abajo no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted‘, recuerdo que el señor comenzó con ‘quieres un dulce’ y yo de sí, me gustan los dulces, ‘ven nenita, estás bien bonita’, yo me acuerdo que llevaba un short, llevaba una camiseta y un short verde”, comentó la veracruzana.

Yuri recuerda que el hombre comenzó a tocarle los senos; ella se sorprendió y se alejó, entonces el hombre le dijo que no estaba pasando nada malo, sin embargo, ella contestó que su papá le había dicho que nadie podía tocarla en esas parte.

“Y luego me hice para atrás, él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y le corrí a decir a mi papá, mi papá era diabético, casi muere porque se le subió el azúcar y le destrozó la cara al señor y se lo llevaron a la cárcel y ya no sé qué pasó”, agregó.

La cantante también recordó cuando tuvo un novio que era famoso golpear a sus novias; un día el hombre amenazó con golpearla al mismo tiempo que le levantaba la mano.