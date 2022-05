[VIDEO] ¿Por qué Livia Brito es acusada por un reportero de agresión física?

La actriz dejó su punto de vista muy en claro con respecto a lo sucedido con un periodista de Ventaneando, pero ¿por qué Livia Brito es acusada por un reportero? De acuerdo a sus palabras, ella aseguró que fue él quien la hizo molestar a causa de su insistencia.

Una vez más, el nombre de la actriz Livia Brito se volvió tendencia luego de que unas denuncias en su contra se hicieran públicas. Esto se desencadenó el viernes, cuando un reportero de TV Azteca hizo denuncias públicas, luego de un intento de entrevista.

Sin embargo, curiosamente, esta no es la primera vez que la actriz cubana es señalada por este tipo de conductas en contra de los reporteros. El periodista que la denunció en esta ocasión fue Roberto Hernández Gallardo, y esto no quedó en solo una denuncia, también advirtió a sus compañeros a la hora de entrevistas a Livia Brito, puesto que es una “mujer que suele golpear, intimidar”, así fueron sus palabras.

Entre el comportamiento denunciado, Roberto Hernández Gallardo también añadió que Livia Brito intentó arrebatarle el celular, para evitar que las pruebas de sus palabras salieran a la luz. Como era de esperar, todas estas palabras no tardaron en hacerse virales en las redes.

Al ver la magnitud del problema, Livia Brito no dudó en hacer uso de sus redes sociales para poder dar su versión de la historia. En su relato, negó haber sido agresiva con el reportero Roberto Hernández Gallardo. Sin embargo, aceptó que se molestó cuando el periodista la estuvo persiguiendo para grabar algunas de sus palabras, sin su permiso.

“Un periodista que me estaba pidiendo una entrevista. Le dije: ‘sí, nada más dame chance, voy a checar algo y ahorita regreso'”.

“Me fui y me empezó a perseguir pidiéndome la entrevista y yo le dije: ‘Oye, dame chance. Por fa, te estoy diciendo que ahorita te la voy a dar, pero no me persigas’. De hecho me volteé y le dije, debe tenerlo en la cámara porque lo tenía grabado. Le dije: ‘Por fa, ya no me persigas más porque me incomoda. Ahorita que regrese, si tengo tiempo, te doy la entrevista'”.