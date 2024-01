VIDEO: Mujer trans exige a un zapatero se dirija a ella como señorita y él se niega

La tarde de este martes, a través de las redes sociales Meli la Panda, una chica trans, denunció que el dueño de una reparadora de calzado la insultó a no dirigirse a ella como mujer e insistir en hablarle con pronombres masculinos, pese a que le solicita que no lo haga y le diga “señorita”.

El video lo compartió en su cuenta de X, en donde se muestra que discute con el dueño del negocio, quien le dice que no va a hablar como Melissa quiere y que en ningún momento ha sido ofensivo.

“Hagamos de cuneta que le digo una grosería, le digo una cosa fea, usted me va a decir que no le diga así, o le digo señorita a usted… usted está faltándome al respeto. Voy a marcar su pinche negocio en Twitter, lo voy a poner en redes sociales y que vean que usted es un transfóbico que no sabe respetar a las personas trans”, dice Melissa.

“Yo te estoy atendiendo como negocio, te ofendes porque no traes la nota. Tus botas te las están buscando, no pongas palabras en mi boca, háblale a la policía, no te estoy faltando al respeto, no te voy a decir él ni ella”, respondió el comerciante.