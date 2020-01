Timothée Chalamet dará vida a Bod Dylan en su biopic

El actor de 24 años, Timothée Hal Chalamet, ha sido el elegido para darle vida a Bod Dylan en su película biográfica así lo dieron a conocer algunos medios de comunicación esta semana.

Jeff Rosen, ex mánager del cantante es el encargado de la película la cual será dirigida por James Mangold.

Por su parte Bod Dylan se encargará de la producción ejecutiva y de los derechos musicales, mientras que Chalamet ya se encuentra en preparación tomando clases de guitarra.

La película será situada en los años sesenta y en ella plasmarán la vida del artista, desde su comienzo, hasta el momento en el que optó por un nuevo estilo dentro del género de la música rock.

A pesar de que aún no tienen un título para la cinta, en Hollywood se refieren a ella como ‘Going Electric’ en alusión a la transformación de Dylan de un cantautor acústico a un roquero.

En cuanto a Timothée, es uno de los talentos jóvenes de la industria cinematográfica que a alcanzado el reconocimiento mundial por su participación en sus últimos trabajos.

Recientemente protagonizó las cintas ‘Mujercitas’ de la directora Greta Gerwig y ‘El Rey’ del cineasta australiano David Michôd. Además por tu participación en ‘Call Me by Your Name’ en 2017 obtuvo una nominación al Óscar.