Sudáfrica gana Miss Universo 2019

ESTADOS UNIDOS.- La edición número 68 del concurso Miss Universo se realizó el día de ayer desde los Tyler Perry Studios de Atlanta en Georgia, Estados Unidos, en el cual la sudafricana Zozibini Tunzi, de 26 años, conquisto a todos y fue coronada como la mujer más bella del universo.

En la gran final se encontraron la puertorriqueña Madison Anderson quién gano el segundo lugar y la mexicana Sofía Aragón, que obtuvo el tercer sitio en este gran evento.

Con esta corona, Sudáfrica obtiene su tercera victoria en este certamen, ya que en 1978 ganó su primera corona con Margaret Gardiner y en 2017 la segunda con Demi-Leigh Nel-Peters.

The new #MissUniverse2019 is… SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A

Pero sin duda una de las concursantes que causo mayor sorpresa fue la mexicana Sofía Aragón, ya que con su gran belleza logró cautivar a más de uno, además que se notaba más segura y cómoda en el escenario conforme pasaban las rondas de eliminación.

La tapatía deslumbro aún más tras posar en un hermoso traje de baño y apareciendo con un vestido rojo brillante, esto le propicio una gran ovación en un abarrotado recinto.

La mexicana conquistó a los jueces con su hermosa sonrisa, gran porte y actitud, pero sobre todo por su naturalidad en el escenario, donde respondió con asertividad y prontitud las preguntas que se le hacían, destacando así el valor de las mujeres a nivel mundial.

La velada fue nuevamente conducida por el polémico Steve Harvey, quien como recordamos hace unos años propicio uno de los grandes errores en este certamen coronando a Miss Colombia e inmediatamente retractarse de su error y coronar a Miss Filipinas como Miss Universo 2015, pues en esta ocasión no tuvo problemas para determinar a las ganadoras de Miss Universo 2019.

Making a statement… This is Miss Universe Mexico.#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/m5sjbTCunL

— Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019