Ritual para dormir y descansar

No descansas bien, te despiertas en la madruga y no puedes volverte a dormir. Esto puede estar pasándote por muchísimas causas, ya sea por la rutina diaria, por preocupaciones o por brujería.

Cualquiera que sea la causa, este ritual es para ti. Para ello, necesitarás:

Primero vas a triturar, con un mortero o molcajete, un poco de la manzanilla. Esto la vas a colocar en tu aceite de almendras y le echarás de dos a tres gotitas de lavanda.

Después, tapas el frasco del aceite preparado y lo vas a agitar un poco.

Antes de acostarte enciende tu incienso de lavanda, con tu aceite preparado vas a frotar tus pies vigorosamente y tus manos.

Luego vas a pasar tu aceite con un leve masaje desde la nuca hasta tu cuello cuando estés en esta parte dirás:

“Este maravilloso aceite me libere de las energías negativas que no me permiten descansar. Ángel de mi guarda protege y dulcifica mis sueños que así sea.”