Revelan razón por la que Britney Spears se rapó

La Pirncesa del Pop, Britney Spears sorprendió a todos en 2007 cuando comenzaron a circular fotografías donde aparecía totalmente rapada, pues es hasta ahora, 12 años después que se da a conocer la razón del hecho que conmocionó al mundo del espectáculo.

Britney Spears: Breaking Point” es el documental de Channel 5 que presenta a varias personas cercanas a la cantante y da la respuesta a este inolvidable momento en el que ella tenía 25 años, dos hijos, un divorcio en proceso y el peso de la fama.

Emily Wynne-Hughes es una amiga de la cantante que habla en el documental, fue de las primeras personas que vio a Britney minutos después de raparse ante cientos de fotógrafos y esto fue lo que confesó: “Me di cuenta enseguida de que Britney no tenía pelo. Le pregunté que por qué se había rapado, y su respuesta fue un poco rara”, continuó. “Simplemente no quiero que la gente me toque el pelo. No quiero que nadie toque mi pelo. Estoy cansada de que todo el mundo lo haga”, respondió la cantante.

Esther Tognozzi, propietaria de la peluquería a donde Britney acudió, menciona que llegó ese día con dos guardaespaldas justo cuando estaba cerrando el local, le ordenó que la rapara y al negarse tomó la afeitadora y comenzó ella sola a quitarse el cabello; dijo que las personas debieron protegerla le habían traicionado y la había dejado expuesta al mundo y aseguró que sus propios guardaespaldas aceptaron sobornos de los paparazzi para poder tomar fotografías.

Fue una crisis total la que vivió y por la que fue internada un mes debido a trastornos bipolares.