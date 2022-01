Muere el cantante de rock Meat Loaf a los 74 años

MÉXICO.- Falleció el cantante de rock y actor estadounidense Meat Loaf a los 74 años.

A través de un comunicado por medio de Facebook, la familia dio a conocer la muerte del autor de “Bat Out of Hell”.

Marvin Lee Aday o mejor conocido como Meat Loaf nació en Dallas, Texas en 1947; con el tiempo llegó a vender más de cien millones de álbumes en todo el mundo.

También actuó en más de 65 películas incluyendo “Fight Club” (“El club de la lucha“), “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” y “Wayne’s World” (“¡Qué desparrame!”).

Adoptó el nombre de “Meat Loaf” (pastel de carne) luego de sufrir una infancia de acoso escolar por su sobrepeso en la que se sentía “atormentado”, según aseguró en una entrevista a la revista Rolling Stone.

Luego de tras “Bat Out of Hell”, editó dos secuelas, “Bat Out of Hell II: Back into Hell” y “Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose”, de las que vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo.

También obtuvo un Premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock solista por la canción “I’d Do Anything for Love”.