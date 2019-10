Marca de toallas sanitarias intenta ser más inclusiva y elimina símbolo femenino

ESTADOS UNIDOS.- Después de recibir varios mensajes de personas transgénero, la famosa marca de toallas sanitarias Always removió el símbolo de Venus de sus productos.

Lo anterior, dijo la marca multinacional P&G que tiene el fin de ser más inclusivos.

Explicaron que el ya mencionado grupo les estuvo escribiendo en reiteradas ocasiones, sobre de que no sólo las mujeres menstrúan.

Tras la polémica, Always hizo el anuncio de que retirarían el símbolo a partir de diciembre de este año y que tendrán un nuevo diseño que se estrenará en febrero del 2020.

Happy #NationalPeriodDay! We’re excited to join forces with @periodmovement to continue raising awareness of the need for access to period products and #MenstrualEquity! When we come together to make a difference, we’re unstoppable! 💪 Let’s #EndPeriodPoverty! #PeriodPower pic.twitter.com/DW3dX5oEkN

— Always (@Always) October 19, 2019