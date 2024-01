Majo Aguilar defiende a su prima Ángela de las críticas sobre la selección argentina

En una entrevista reciente, la cantante Majo Aguilar defendió a su prima Ángela Aguilar ante las críticas que ha recibido sobre su origen argentino.

Con esta actitud, la intérprete de “Hoja en blanco” confirma que entre ellas no existe ningún tipo de rivalidad musical, sin todo lo contrario.

Majo es quien demuestra más esta complicidad y cariño, ya que es ella quien postea mayor cantidad de fotos con Ángela, al punto de apoyarla en su carrera con publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, en esta ocasión fue más evidente su lealtad hacia su prima, ya que salió en la defensa de la hija de Pepe Aguilar por un polémico tema que surgió en 2022.

Se trata de las declaraciones que Ángela hizo durante el Mundial Qatar 2022, cuando mostró simpatía por la selección argentina, al decir que tenía un poco de esa nacionalidad.

Esas declaraciones le trajeron a la intérprete de “En realidad” un sinfín de críticas, debido a la rivalidad que existe en México y Argentina en el tema del futbol.

Fue tal la molestia de los mexicanos que a estas alturas se sigue hablando del tema, sin embargo, Majo Aguilar aprovechó una entrevista y defendió a Ángela Aguilar.

“La neta creo que ya le están buscando mucho también ustedes, chicos. Que si le rascan demasiado, no quiero hablar por ellos, pero sí, siempre he dicho que pura buena onda (…) Saben qué, es muy difícil porque se sigue con ese tema, yo estoy por mi cuenta y con mis cosas. Ellos son muy mexicanos, quizá fue un comentario que ella hizo desatinado, pero yo lo que he visto es todo el amor que le tienen a nuestro país y no sé cuándo se vaya a soltar ese tema”, dijo Majo en el canal de YouTube “La Cueva de Paty”.