Lyn May revela sexo de su bebé tras anunciar su embarazo

MÉXICO.- Lyn May compartió un ultrasonido que se realizó en los últimos días, para confirmar que está embarazada y además el sexo del bebé.

A través de sus historias de Instagram publicó la fotografía donde aseguró que se trata de un niño, luego de las constantes críticas de internautas por su embarazo.

En entrevista con Chisme No Like, La vedette confirmó que no fue con ayuda de la ciencia, sino que lo concibió de forma natural.

“Tengo que hacerme estudios y todavía no me los entregan, me los dan el jueves. Todavía no siento nada, siento antojos como de estar comiendo. Todavía no están los estudios, no se me nota nada”, dijo.