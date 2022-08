Lyn May luce irreconocible; “estrena” nuevo rostro

Foto: Cortesía.

MÉXICO.- Lyn May, la famosa vedette y una mujer de las más polémicas dentro del mundo de la farándula ha dado mucho de que hablar, pues sus opiniones sobre los artistas, las problemáticas y sus icónicos bailes la hacen siempre estar en la boca de todos. En esta ocasión no será diferente, pues Lyn May reapareció en sus redes sociales con “un nuevo rostro” y está irreconocible. ¿Se sometió a cirugía?

¿Será que la vedette se realizó algunos arreglos estéticos? En las redes sociales la mujer presumió su actual aspecto físico después de una sesión de maquillaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lyn Maychi (@lyn_may_)

¿Lyn May se sometió a cirugía estética?

La bailarina lució en su foto sin arrugas, con su cabello negro liso y brillante, rubor en sus mejillas y estaba irreconocible. Cabe mencionar que Lyn May no se sometió a ninguna intervención quirúrgica. El maquillaje fue quien hizo la magia en su rostro que la dejó como si fuera otra.

“Con mi maquillista adorado @uribedavid24″, escribió Lyn May en la imagen.

Tras la polémica imagen, los internautas reaccionaron. Varios señalaron su cambio y que parece irreconocible: “Lyn-May-donna”; “Definitivamente, este ha sido mi look favorito”; “Te ves bellísima tía”; “Pensé que era otra persona”, se lee entre las reacciones.