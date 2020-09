Luisito Comunica responde a las críticas por la fotografía con su novia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica ofreció una disculpa luego de que fuera tachado de machista en redes sociales por la imagen publicada en su Instagram.

Fue a través de Twitter que el youtuber reconoció como inapropiada la postal junto a su novia Ary Tenorio. Explicó que la razón de tomarse así la foto se debe a que le pareció divertido el nombre del mezcal.

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar”.