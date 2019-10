Laura Flores se va a casar por cuarta vez

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Flores anunció que se va a casar por cuarta ocasión el próximo año.

La actriz de telenovelas había dicho que nunca se volvería a casar, pero en abril de este año, ella y su novio Matthew Flannery, los dos de 56 años, se comprometieron.

Se comprometieron tras solo nueve meses de relación, y se darán el sí en una boda que está planeada para 2020.

Ante las críticas, Laura Flores dijo que se va a casar porque al final del día no es un error volver a creer en el amor:

“Estoy muy enamorada, tengo un hombre bueno a mi lado y creo en él, es decente, honesto, nos amamos, nuestras familias tienen muy buena onda entre ellos… entonces, ¿por qué no?, me valen la críticas”.

Laura Flores contó que Matthew previamente le regaló un anillo de promesa, que simbolizaba el querer estar juntos por siempre. Y fue estando en París que le pidió matrimonio:

“Estando en París, comenzamos a hablar de nuestra relación, de lo bien que nos ha ido juntos, entonces, de repente, me llevó a la catedral de Notre Dame. Afuera del lugar, abrazados, de repente me preguntó: ‘¿Te quieres casar conmigo?’, me enseña, en su celular, la foto del anillo de compromiso, y… le dije que sí!”