¿Kylie Jenner prohíbe a Timothée Chalamet tomarse fotos con Selena Gómez? Esta fue la reacción de Taylor Swift

Los Globos de Oro llegaron para premiar a lo mejor del cine y la televisión, sin embargo no todo fue miel sobre hojuelas, pues se vivió un momento de tensión entre Kylie Jenner, Timothée Chalamet y Selena Gómez.

La actriz vivió un momento tan incómodo que tuvo que ir a contárselo a sus amigas, para que ellas le dieran su opinión al respecto.

Ese momento fue captado por un par de cámaras que filmaron el momento en que Selena Gomez le contaba a Taylor Swift lo que había pasado con Kylie Jenner cuando pidió tomarse una foto con Timothée Chalamet.

La actriz fue hasta la mesa de Taylor Swift para platicar y de acuerdo con los expertos en leer los labios, Gómez le pidió una foto a Timothée Chalamet.

Sin embargo quien se negó, no fue su staff ni el propio actor, fue su novia Kylie Jenner, quien es miembro de la familia Kardashian.

Y una de las reacciones que más llamó la atención de los internautas es la de Taylor Swift, quien abrió los ojos y su boca al no poder creer lo que escuchaba.

Quien también se encontraba en esa mesa, era la modelo internacional Keleigh Teller, quien preguntó el nombre del actor para saber con certeza si la conversación era sobre él.

some #GoldenGlobes tea😭😭

“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez

“with timothee?”

*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK

— pop culture gal (@allurequinn) January 8, 2024