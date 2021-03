Itatí Cantoral reveló haber sufrido acoso sexual durante la grabación de una telenovela

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Itatí Cantoral, reveló que sufrió acoso sexual y amenazas durante las grabaciones de una telenovela.

Cantoral explicó que no habló del tema en su momento ya que en ese entonces no había la apertura que actualmente se tienen respecto a estos temas; otro motivo de su silencio fue que pudo resolver el problema con sus propios medios.

Fue durante una entrevista con El Escorpión Dorado, donde la actriz confesó el acoso sexual que sufrió por parte de un compañero de trabajo.

Relató que el sujeto le indicó que, para seguir en el proyecto, debería entrar desnuda con él a una alberca, de otra manera, usaría todos sus medios para dejarla fuera de la telenovela.

“En esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él”, recordó la actriz.